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Роскомнадзор оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещённую российским законодательством информацию. Об этом изданию ТАСС сообщила пресс-служба суда. Напомним, ранее во вторник суд успел оштрафовать Google на 4 млн рублей по двум административным делам, планируется, что сегодня ещё рассмотрят восемь протоколов в отношении Facebook.

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В адрес компаний были составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, за данное правонарушение предусматривается штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Напомним также, что в начале апреля Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей сразу по трём административным протоколам Роскомнадзора. Поводы для штрафов были всё те же: нежелание удалить запрещённую информацию. В случае с Twitter это конкретно были призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Такие же протоколы РКН составил в отношении Telegram, Google и Facebook. Более того, TikTok был оштрафован за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей.

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Как сообщает Роскомнадзор, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях в январе и феврале текущего года выявлено более 2,5 тысяч материалов.

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