На этой неделе Epic Games подробнее расскажет о перспективном движке Unreal Engine 5
Хотя амбициозный и, несомненно, перспективный движок Unreal Engine 5 был представлен больше года назад, с тех пор Epic Games вела себя в отношении данного проекта на удивление тихо. Что ж, уже завтра, 26 мая, в 17:00 по московскому времени эта тишина будет нарушена, поскольку компания назначила на этот день более подробную демонстрацию «вшитых» в движок инструментов разработки игр.
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Таким образом, завтрашний показ Unreal Engine 5 будет больше интересен профессионалам из среды разработчиков игр, нежели среднестатистическим обывателям, однако наверняка компания снабдит демонстрацию наглядными видеороликами. Возможно, хотя и маловероятно, что «эпики» также расщедрятся на более свежую демонстрацию возможностей своего передового движка.
Стоит напомнить, что Unreal Engine 5 грозит стать чуть ли не прорывом в деле производства высокотехнологичных игр: благодаря максимально упрощённой для конечного разработчика технологии создания трёхмерных моделей, современной технологии освещения, продвинутой физики и системы пространственного звука девелоперы смогут создавать удивительно реалистичные игровые миры. Подробнее об Unreal Engine 5 можно почитать здесь.
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