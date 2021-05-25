Хотя амбициозный и, несомненно, перспективный движок Unreal Engine 5 был представлен больше года назад, с тех пор Epic Games вела себя в отношении данного проекта на удивление тихо. Что ж, уже завтра, 26 мая, в 17:00 по московскому времени эта тишина будет нарушена, поскольку компания назначила на этот день более подробную демонстрацию «вшитых» в движок инструментов разработки игр.

реклама

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Таким образом, завтрашний показ Unreal Engine 5 будет больше интересен профессионалам из среды разработчиков игр, нежели среднестатистическим обывателям, однако наверняка компания снабдит демонстрацию наглядными видеороликами. Возможно, хотя и маловероятно, что «эпики» также расщедрятся на более свежую демонстрацию возможностей своего передового движка.

Стоит напомнить, что Unreal Engine 5 грозит стать чуть ли не прорывом в деле производства высокотехнологичных игр: благодаря максимально упрощённой для конечного разработчика технологии создания трёхмерных моделей, современной технологии освещения, продвинутой физики и системы пространственного звука девелоперы смогут создавать удивительно реалистичные игровые миры. Подробнее об Unreal Engine 5 можно почитать здесь.