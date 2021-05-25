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Похоже, производство многострадального экшена Skull & Bones от Ubisoft снова перезапущено

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Морской боевик Skull & Bones, анонсированный, страшно сказать, ещё летом 2017 года, грозил стать одним из самых увлекательных проектов, когда-либо вышедших из стен студий Ubisoft. Но судьба распорядилась иначе: разработка затянулась, релиз проекта неоднократно откладывался, а в середине прошлого года появилась информация о том, что его производство полностью перезапущено.

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После всех производственных неурядиц свой пост потерял руководитель ответственной за Skull & Bones студии, а в начале этого года (опять же, по слухам) проект был передан другой, более опытной и надёжной студии. С тех пор опять тишина, и вот, как сообщает издание Gamerant, несколько часов назад некий пожелавший сохранить анонимность источник, утверждающий о близости к коллективу создателей Skull & Bones, заявил об очередном полном перезапуске производства проекта.

По сведениям источника, после череды перезапусков Skull & Bones значительно поменяла концепцию и сейчас больше походит на Sea of Thieves, чем на первоначально запланированное ответвление от Assassin’s Creed IV Black Flag. Поскольку игра находится в хаотическом состоянии, источник сомневается в релизе в текущем/следующем годах и считает, что наиболее вероятный период — 2023 год.

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В подобных утечках всегда непонятно одно — зачем Ubisoft, владеющей массой популярных и, что самое главное, золотоносных франшиз, столь продолжительное бесперспективное оплачивание работы программистов, художников и геймдизайнеров Skull & Bones. То ли компания очень сильно верит в успех проекта, то ли различные инсайдеры просто придумывают истории на ходу. Как бы то ни было, прошлой осенью Ubisoft обещала, что официально будет рассказывать о Skull & Bones уже в наступившем году. Как видите, с тех пор об игре ни слова, что невольно наталкивает на мысли о правдивости слухов.

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