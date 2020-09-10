О существовании морского/пиратского экшена Skull & Bones известно уже больше трёх лет, однако с июля 2018 года официальной информации о нём практически не поступало, а в середине минувшего лета в Сеть поползли слухи о перезапуске проекта и изменении концепции. И вот, сегодня Ubisoft наконец-то дала комментарий касательно положения дел со Skull & Bones.

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По словам творческого руководителя проекта Элизабет Пеллен, Skull & Bones — масштабный и очень амбициозный проект, при воплощении идей которого невозможно было не столкнуться со сложностями. В результате разработчикам потребовалось больше времени на подготовку игры.

Судя по тексту сообщения госпожи Пеллен, проект действительно претерпел изменения относительно того, что нам показали в 2017 году: в коллектив влились новые разработчики, а сама идея Skull & Bones получила развитие.

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Всё покажут и обо всём расскажут, но лишь в следующем году. Так что сегодняшний второй выпуск Ubisoft Forward пройдёт без Skull & Bones.