Ubisoft частично подтвердила слухи о перезапуске Skull & Bones и пообещала рассказать о проекте в следующем году
О существовании морского/пиратского экшена Skull & Bones известно уже больше трёх лет, однако с июля 2018 года официальной информации о нём практически не поступало, а в середине минувшего лета в Сеть поползли слухи о перезапуске проекта и изменении концепции. И вот, сегодня Ubisoft наконец-то дала комментарий касательно положения дел со Skull & Bones.
реклама
По словам творческого руководителя проекта Элизабет Пеллен, Skull & Bones — масштабный и очень амбициозный проект, при воплощении идей которого невозможно было не столкнуться со сложностями. В результате разработчикам потребовалось больше времени на подготовку игры.
Судя по тексту сообщения госпожи Пеллен, проект действительно претерпел изменения относительно того, что нам показали в 2017 году: в коллектив влились новые разработчики, а сама идея Skull & Bones получила развитие.
реклама
Всё покажут и обо всём расскажут, но лишь в следующем году. Так что сегодняшний второй выпуск Ubisoft Forward пройдёт без Skull & Bones.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила