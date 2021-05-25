IT-комитет Госдумы назвал 20 ресурсов, попадающих под законопроект об открытии филиалов в РФ
В Сети появился список из 20 ресурсов, которые попадают под законопроект об открытии филиалов в России — мы об этом документе писали ранее. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал у себя в Telegram-канале список ресурсов, которые соответствуют критериям закона о «приземлении» (так его называет сам политик), определяющего порядок работы IT-гигантов в России.
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Всё было сгруппировано для максимальной наглядности.
- Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter.
- Мессенджеры/почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.
- Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.
- Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv.
- Поисковики: Google, Bing.com.
- Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.
- Платформы для онлайн-торговли: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.
- Прочие: Wikipedia.org.
Уже в пятницу, 28 мая, IT-комитет Госдумы рассмотрит к 1-му чтению упомянутый законопроект о «приземлении». Александр Хинштейн подчеркнул, что в Комитете готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами.
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Вчера, 24 мая, были направлены приглашения для участия в Комитете всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта (ежедневная аудитория в РФ более 500 тысяч россиян). Обращения были отправлены по электронным адресам головных офисов — как на русском, так и на английском языках.
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