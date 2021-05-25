Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

IT-комитет Госдумы назвал 20 ресурсов, попадающих под законопроект об открытии филиалов в РФ

Есть даже Wikipedia.
+
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке

В Сети появился список из 20 ресурсов, которые попадают под законопроект об открытии филиалов в России — мы об этом документе писали ранее. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал у себя в Telegram-канале список ресурсов, которые соответствуют критериям закона о «приземлении» (так его называет сам политик), определяющего порядок работы IT-гигантов в России.

реклама

анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
<b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Всё было сгруппировано для максимальной наглядности.

  • Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter.
  • Мессенджеры/почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.
  • Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.
  • Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv.
  • Поисковики: Google, Bing.com.
  • Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.
  • Платформы для онлайн-торговли: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.
  • Прочие: Wikipedia.org.

Уже в пятницу, 28 мая, IT-комитет Госдумы рассмотрит к 1-му чтению упомянутый законопроект о «приземлении». Александр Хинштейн подчеркнул, что в Комитете готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами.

реклама

Вчера, 24 мая, были направлены приглашения для участия в Комитете всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта (ежедневная аудитория в РФ более 500 тысяч россиян). Обращения были отправлены по электронным адресам головных офисов — как на русском, так и на английском языках.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

госдума
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

IT-комитет Госдумы назвал 20 ресурсов, попадающих под законопроект об открытии филиалов в РФ
+
В Roblox сумочки от Gucci продают дороже, чем настоящие
+
СМИ: Авторы Nioh работают над соулслайк-ответвлением Final Fantasy
+
Корейцы готовят ответвление PUBG в декорациях Дикого Запада
+
Обзорный трейлер дополнения The Battle of Steeltown для Wasteland 3
+
На этой неделе ожидается публикация новых подробностей о Far Cry 6
4

Интересные материалы

Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 42
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 32
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
166
Manjaro - альтернатива Windows 10
164
Устраняю типовой производственный дефект охлаждения зоны VRM материнской платы HUANAHZHI X79
75
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
16
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
7
Waifu2X (DeadSix27, OpenCL/CV) - увеличение разрешения изображений в аниме стиле используя ИИ
3

Сейчас обсуждают

GeodE
01:30
Здесь всё уже выдоено царскими прихвостнями)
Илон Маск сообщил о возможном строительстве фабрики Tesla в России.
sop18
01:29
M$ тоже хотели единую ОС для мобильников, планшетов, десктопов. Что то плохо выходит у них скрещивать коня и трепетную лань))). Слишком разные устройства, их назначение и оптимизация.
Процессоры Intel 12-го поколения могут оказаться несовместимы с существующими системами охлаждения
Hacknir
01:29
не проще topaz gigapixel ai использовать? у него хотя бы интерфейс норм
Waifu2X (DeadSix27, OpenCL/CV) - увеличение разрешения изображений в аниме стиле используя ИИ
VRoman
01:28
Но если ты вложишь все деньги в карму, то жизнь твоя станет очень короткой. Деньги должны приносить ещё деньги. А карму надо зарабатывать поступками, а не подачками лентяям и попрошайкам.
Майнинг угрожает экологии, ведь только Биткоин потребляет энергии больше, чем Швеция или Украина
Kasyan
01:26
Да он рофлит, того петушка!
Виталик Бутерин считает, что текущий криптопузырь уже лопнул и распродаёт монеты Ethereum Foundation
Kasyan
01:23
Каламбур: Крутое пике
Виталик Бутерин считает, что текущий криптопузырь уже лопнул и распродаёт монеты Ethereum Foundation
VRoman
01:21
У Украины низкий КПД, отсюда повышенное потребление. ;-)
Майнинг угрожает экологии, ведь только Биткоин потребляет энергии больше, чем Швеция или Украина
Bernigan
01:20
Почему всех этих вымогателей не найти и не устроить смертную казнь, чтобы не повадно было, а то понимаешь распоясались все хакеры от вседозволенности. Как смертную казнь устроят, так сразу этой пробле...
Программы-вымогатели Conti ударили по 16 сетям здравоохранения и экстренной помощи США
VRoman
01:19
Мы идём путём солнечных батарей. Дешевле в долгосрочной перспективе. И высоковольтные линии никуда вести не надо.
Майнинг угрожает экологии, ведь только Биткоин потребляет энергии больше, чем Швеция или Украина
Kasyan
01:19
В его случае змагаробред!
Илон Маск сообщил о возможном строительстве фабрики Tesla в России.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем