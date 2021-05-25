В Сети появился список из 20 ресурсов, которые попадают под законопроект об открытии филиалов в России — мы об этом документе писали ранее. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал у себя в Telegram-канале список ресурсов, которые соответствуют критериям закона о «приземлении» (так его называет сам политик), определяющего порядок работы IT-гигантов в России.

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анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Всё было сгруппировано для максимальной наглядности.

Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter.

Мессенджеры/почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.

Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.

Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv.

Поисковики: Google, Bing.com.

Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.

Платформы для онлайн-торговли: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.

Прочие: Wikipedia.org.

Уже в пятницу, 28 мая, IT-комитет Госдумы рассмотрит к 1-му чтению упомянутый законопроект о «приземлении». Александр Хинштейн подчеркнул, что в Комитете готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами.

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Вчера, 24 мая, были направлены приглашения для участия в Комитете всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта (ежедневная аудитория в РФ более 500 тысяч россиян). Обращения были отправлены по электронным адресам головных офисов — как на русском, так и на английском языках.