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Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ

Закон могут принять уже в самое ближайшее время.
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Информагентство ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна опубликовало важную информацию из законопроекта о регулировании зарубежных IT-компаний. Суть проста: владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более полумиллиона россиян будут обязаны открывать официальные представительства в РФ.

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Депутат также предупредил, что отказ крупных IT-компаний это делать может повлечь за собой запреты на размещение рекламы и денежные переводы от россиян. Более того, чтобы данное требование (имеется ввиду открытие представительств в стране) не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний — например, ограничение доступа.

Выработанная система наказаний за нарушение требования также предполагает информирование пользователей соответствующих интернет-платформ о нарушении российского законодательства. Хинштейн в своём заявлении также подчеркнул, что указанные меры не ущемляют интересы российских пользователей и не должны ограничивать возможности работать с зарубежными ресурсами, но «создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами законодательства».

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Глава комитета Госдумы считает, что такие крупные компании, как правило, откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая законодательство Российской Федерации. По данным источников ТАСС из пресс-службы комитета Госдумы по информполитике, законопроект внесут в Думу на следующей неделе. Авторы документа хотят принять его до конца весенний сессии Госдумы.

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