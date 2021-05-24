Новое дополнение для Sims 4 будет посвящено профессии дизайнера интерьеров
Компания Maxis совместно с Electronic Arts в скором времени выпустят новую порцию контента для вечного симулятора Sims 4. Очередное DLC получило название «Инженер мечты», оно посвящено профессии дизайнера интерьеров, которую можно будет освоить персонажам. Обученный виртуальный человечек-дизайнер сможет выполнять задания клиентов, которые заходят украсить свой дом. Для этого разработчики придумали несколько любопытных механик.
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Cначала нужно будет узнать о предпочтениях клиентов, сделать парочку фотографий до, во время и после выполнения работ. По мере улучшения дел в бизнесе дизайна интерьеров подопечные игрока смогут зарабатывать очки репутации, от количества которых зависит сложность и прибыльность заказов. На первых порах «симу» разрешат менять обстановку в одной комнате, позже он сможет обставлять целые дома и публичные места.
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Релиз DLC «Интерьер мечты» для SIMS 4 должен состояться 1 июня.
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