Игроки переживают, что многие про-геймеры Overwatch останутся без работы после смены формата в Overwatch 2
Поздним вечером минувшего четверга Blizzard провела пусть и довольно затянутую, но очень важную по своей сути трансляцию с рассказом о грядущих изменениях в PvP-режиме Overwatch 2. Игру ждёт упрощение, смещение в сторону шутера, коим Overwatch должен был быть изначально, а также масса необходимых изменений в области баланса. Главным изменением в мультиплеере станет смена формата проведения боёв: вместо шести игроков, как сейчас в Overwatch, в сиквеле в каждой команде будет по пять игроков — 1 танк, 2 стрелка и 2 героя поддержки.
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Данное изменение уже вызвало бурю обсуждений в сообществе любителей Overwatch, но голос разума неизбежно приводит к выводу, что изменение — правильное, нужное и оздоровляющее игровой процесс, который за несколько лет существования проекта превратился из полноценного шутера в «мобу» от первого лица с элементами шутера.
Впрочем, есть и недостатки; конкретно — в сфере киберспорта. Поскольку сейчас в профессиональных и полупрофессиональных командах по Overwatch «сражаются» шесть человек, то изменение формата в Overwatch 2 приведёт к тому, что в каждой команде с одним игроком придётся попрощаться. И игроки уже заранее проникаются к своим кумирам из числа Overwatch League и Overwatch Contenders сочувствием, переживая, что им придётся искать другую работу.
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Хотя «трагедия» нескольких десятков человек — это, конечно, плохо, но если вышеуказанные изменения пойдут на пользу игре и десяткам миллионов её фанатов, то, может, цель оправдывает средства?
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