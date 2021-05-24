Различные «цветно-металлические» издания игр прошлых лет — это уже привычное явление в игровой индустрии. Вот и замечательный зомби-боевик Dying Light, судя по сегодняшней утечке, не станет исключением: внимательные посетители официального магазина Microsoft наткнулись на его страницах на упоминание «платинового» издания этого уже успевшего стать культовым экшена. На текущий момент страница издания с Microsoft Store уже удалена, но интернет — это такая штука, которая почти всё и почти всегда помнит.

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Согласно описанию, в состав Dying Light Platinum Edition войдёт сама игра, а также все аддоны-расширения и небольшие DLC. Проще говоря, перед нами наиболее полное издание Dying Light: купив его, мы приобретём весь выпущенный для игры за эти годы контент.

Как гласит утечка, официально Dying Light Platinum Edition представят в этот четверг, 27 мая. Судя по всему, именно этот анонс скрывался за небольшой загадкой от Techland, которой поделился один из YouTube-блогеров. Конечно, хотелось бы верить, что анонс «платинового» издания Dying Light станет лишь прелюдией к оглашению более важных сведений — например, даты выхода Dying Light 2. Как бы то ни было, на текущий момент единственно верный выход — ждать.