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Похоже, в четверг состоится некий анонс по Dying Light 2

По крайней мере, какое-то событие по игре «затизерено» на 27 мая.
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Последнее время Techland гораздо активнее выходит на связь с сообществом и информирует его о ходе разработки Dying Light 2 и об её основных геймплейных особенностях. Как поясняли разработчики, они допустили ошибку и слишком рано анонсировали игру, в результате чего у сообщества возникло неверное ощущение того, что Dying Light 2 попала в «производственный ад».

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И вот, похоже, новое выступление разработчиков касательно их нового творения назначено на 27 мая; по крайней мере, так считает блогер GameRiot, получивший от Techland плакат с тематикой Dying Light 2, на котором ультрафиолетовыми чернилами указана упомянутая ранее дата. Согласно таинственной надписи, в этот день в 22:00 по московскому времени что-то произойдёт. Впоследствии GameRiot удалил свою публикацию, но интернет всё помнит.

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Учитывая, что параллельно в официальном Twitter-аккаунте Dying Light уже сама Techland на что-то намекает, вряд ли перед нами простая и нелепая случайность. Есть надежда, что 27 мая разработчики наконец-то огласят дату выхода сиквела своего замечательного зомби-боевика, ну или же, по крайней мере, покажут свежий геймплей.

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