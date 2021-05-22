Star Citizen находится в разработке уже так долго, что скептики всех мастей то и делают, что сомневаются в том, что данный сверхамбициозный космосим когда-нибудь доберётся до полноценного релиза. Тем не менее, проект постоянно развивается, и разработчики из Cloud Imperium Games совместно с Крисом Робертсом регулярно дают всем желающим возможность взглянуть на то, как далеко продвинулась разработка.

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Вот и сегодня создатели проекта решили отметить так называемую Invictus Launch Week 2951, сделав Star Citizen бесплатной с сегодняшнего дня и вплоть до третьего июня. Вместе с бесплатным доступом игрокам также дадут возможность опробовать 59 уникальных космических кораблей различных классов: от истребителей до гигантских авианесущих звездолётов.

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По состоянию на середину марта текущего года на создание Star Citizen удалось привлечь свыше 350 миллионов долларов. Бюджет колоссальный, однако пока до сих пор неясно, когда работа будет завершена.