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Авторы долгостроя Star Citizen смогли привлечь на разработку более $350 миллионов

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По данным сайта студии Roberts Space Industries, на разработку эпического долгостроя Star Citizen уже удалось собрать более 350 миллионов долларов. Всего в краудфандинговой кампании приняли участие более 3 миллионов человек, озвученные цифры продолжают расти.

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Напомним, ещё в конце 2019 года авторам космического симулятора удалось собрать более 250 миллионов долларов — то есть, за два года наивные «донатеры» вкинули в дело Star Citizen ещё сотню миллионов. В июне прошлого года было собрано 300 миллионов долларов, поэтому о снижении темпов финансирования этого продукта пока говорить не приходится.

Если вдруг кто призабыл (а времени действительно много прошло), Kickstarter-кампания по финансированию разработки Star Citizen стартовала в 2012 году, но с тех пор сообществу так и не было озвучено, когда состоится релиз всего проекта или его отдельных составных компонентов. К последним стоит относить ту же Squadron 42 — одиночную сюжетную кампанию.

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Сейчас Roberts Space Industries собирает деньги не только путём получения прямых пожертвований, но и с помощью продажи стартовых наборов, включающих в себя внутриигровое имущество (корабли и прочее). Также разработчики ежегодно проводят специальную внутриигровую выставку Intergalactic Aerospace Expo, в рамках которой фанаты Star Citizen ещё охотнее тратят деньги на покупку виртуальных предметов для несуществующей в финальном виде игры.

Кажется, релиз этого эпического долгостроя случится только в том случае, когда деятельностью Roberts Space Industries всерьёз заинтересуются компетентные органы, а шутить про подходы Криса Робертса нам больше не хочется.

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