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В Epic Games Store стартовала «мегараспродажа» с большими скидками на Cyberpunk 2077, Outriders, Watch Dogs Legion и другие игры

Всего скидки могут достигать 75 %. А ещё купоны.
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Параллельно бесплатной раздаче NBA 2K21 в Epic Games Store стартовала ставшая уже традиционной «мегараспродажа». Акция будет продолжаться вплоть до 17 июня, а в её рамках со скидками до 75 % можно приобрести массу замечательных игр, в том числе сравнительно свежих.

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Предложений много, мы не будем перечислять в рамках данной новости все из них, лишь ограничимся несколькими наиболее привлекательными. И то — сугубо субъективно.

  • Assassin’s Creed Valhalla за 1874 рубля (скидка 25 %);
  • Cyberpunk 2077 за 1 599 рублей (скидка 20 %);
  • Grand Theft Auto V Premium Edition за 824 рубля (скидка 45 %);
  • Detroit Become Human за 1 139 рублей (скидка 30 %);
  • Outriders за 1 499 рублей (скидка 25 %).

Вместе с базовыми скидками в мегараспродаже Epic Games Store также возвращаются специальные купоны с дополнительными скидками. Сразу такой купон можно получить в настройках своей учётной записи. Принцип работы купонов такой же, как и прежде: он дарует дополнительную скидку в 650 рублей на любой выбранный вами товар, стоимость которого либо равна, либо превышает 899 рублей.

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Лента материалов раздела

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