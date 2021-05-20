Параллельно бесплатной раздаче NBA 2K21 в Epic Games Store стартовала ставшая уже традиционной «мегараспродажа». Акция будет продолжаться вплоть до 17 июня, а в её рамках со скидками до 75 % можно приобрести массу замечательных игр, в том числе сравнительно свежих.

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Предложений много, мы не будем перечислять в рамках данной новости все из них, лишь ограничимся несколькими наиболее привлекательными. И то — сугубо субъективно.

Assassin’s Creed Valhalla за 1874 рубля (скидка 25 %);

Cyberpunk 2077 за 1 599 рублей (скидка 20 %);

Grand Theft Auto V Premium Edition за 824 рубля (скидка 45 %);

Detroit Become Human за 1 139 рублей (скидка 30 %);

Outriders за 1 499 рублей (скидка 25 %).

Вместе с базовыми скидками в мегараспродаже Epic Games Store также возвращаются специальные купоны с дополнительными скидками. Сразу такой купон можно получить в настройках своей учётной записи. Принцип работы купонов такой же, как и прежде: он дарует дополнительную скидку в 650 рублей на любой выбранный вами товар, стоимость которого либо равна, либо превышает 899 рублей.