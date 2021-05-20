Неделю назад Epic Games создала вокруг бесплатной раздачи в своём магазине совершенно ей ненужный «хайп», засекретив следующий подарок вплоть до момента открытия к нему доступа. Многие предположили, что Epic Games подарит что-то дорогое и очень желанное, но на деле оказалось, что за ширмой таинственности скрывали баскетбольный симулятор NBA 2K21.

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Безусловно, производственный уровень у NBA 2K21 очень высокий, но таинственность ей явно не подходит. Релиз данной части знаменитой серии баскетбольных симуляторов состоялся прошлой осенью, так что игра сравнительно свежая.

Следующая бесплатная раздача также «секретная». Существует надежда на повторную раздачу Grand Theft Auto V или Civilization VI, но важно помнить, что подобные действия со стороны Epic Games — убыточные. Лишь 7 % получателей бесплатных игр в EGS впоследствии в данном магазине что-то покупают.