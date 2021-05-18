Необычный «выживач» Ancestors The Humankind Odyssey, действие которого разворачивается за десять миллионов лет до нашей эры, и в котором мы исполняем роли далёких-предалёких предков человека разумного, давным-давно пропал из поля зрения игровых изданий. Как выяснилось сегодня, неспроста: с продажами у данного проекта всё довольно печально, поскольку за 21 месяц, минувший с момента его релиза, его тираж составил всего один миллион копий.

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Возможно, в столь скромных результатах следует винить статус пусть и временной, но всё же эксклюзивности PC версии Ancestors The Humankind Odyssey для Epic Games Store, аудитория которого по большей части состоит из «мёртвых душ», однако сами разработчики довольны результатами и даже опубликовали видеоролик с благодарностями.

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Напомним, что в Ancestors The Humankind Odyssey нам в роли обезьяны необходимо выживать в полных различных опасностей джунглях. Здесь не только самые разнообразные смертельные болезни, но и опасные насекомые, и животные, которые отнюдь не побрезгуют сожрать на обед мясо обезьяны.