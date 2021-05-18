Epic Games судится с компанией-производителем очков дополненной реальности Nreal
В мире, где правят деньги, компании, владеющие торговыми марками, готовы, образно говоря, перегрызть за них друг другу глотки. То Blizzard не понравится, что в мультсериале вымышленную собаку назвали Diablo, то вот теперь Epic Games заподозрила недобросовестную конкуренцию со стороны китайской компании Nreal, занимающейся производством очков дополненой реальности (AR).
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Как считает Epic Games, компания намеренно пошла на использование данного названия, чтобы оно вызывало ассоциации с движком Unreal Engine. Формально Epic Games пока не занимается ничем, что связано с дополненной реальностью, однако в будущем планирует забраться и в этот сегмент, и когда это будущее настанет, в мире не должно существовать неопределённости в вопросе торговой марки Unreal. Пока что же Epic взывает к тому, что компании трудятся в одной сфере.
«Эпики» рассчитывают, что торговую марку Nreal удастся заблокировать. К слову, Epic Games не первый раз судится со своим «подражателем»: предыдущее разбирательство проходило в 2018 году, но не принесло никаких результатов. Изменится ли что-то в этот раз — остаётся только ждать.
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Nreal планирует выйти на американский рынок со своими AR-очками до конца года, а на 20 мая компания назначила некий громкий анонс. Видимо, резкая экспансия компании и вызвала недовольство и опасения Epic Games.
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