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Ещё один инсайдер предположил, что ролевая игра Starfield от Bethesda не выйдет в этом году

Пора бы Bethesda внести ясность.
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Небезызвестный и редко дающий правдивые прогнозы Джефф Грабб из VentureBeat вновь дал о себе знать новой публикацией в Twitter. Журналисту не даёт покоя таинственный проект Starfield от Bethesda, анонс которого может случиться уже в рамках грядущей E3. Господин Грабб высказал предположение, что новая ролевая игра должна поступить в продажу только в первом квартале будущего года.

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Здесь ещё важно понять, что изначально такое предположение по дате релиза сделали ведущие подкаста Kinda Funny Games Cast, а сотрудник VentureBeat просто подтвердил их слова. Джефф Грабб также собирается выпустить на этой неделе отдельный материал, посвящённый слухам и домыслам насчёт Starfield.

Ранее известный инсайдер Джейсон Шрайер высказал предположение, что Starfield не выйдет в этом году, а пару дней назад стало известно, что новый проект от Bethesda выйдет только на PC и Xbox, полностью игнорируя PlayStation 5 как платформу.

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