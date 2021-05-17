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Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook

А вот это уже гораздо серьёзнее, чем Twitter.
6
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Сегодня Роскомнадзор сообщил, что администрация Twitter более чем на 91 % выполнила требования ведомства по удалению запрещённого в России контента, среди которого материалы экстремистского характера, детская порнография и подталкивающие к суициду публикации. Twitter выразил согласие с действиями Роскомнадзора и пообещал всячески поддерживать ведомство в данном начинании.

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С Twitter ситуация стабилизируется, а вот над Facebook и YouTube — напротив, повис дамоклов меч. В той же публикации представители Роскомнадзора уточняют, что ведомство обнаружило запрещённый контент и на страницах данных сервисов, и если их администрация не примет соответствующих мер по удалению данного контента, то их могут ждать те же санкции, что были применены к Twitter.

И это уже гораздо более серьёзное заявление, поскольку популярность Facebook и, тем более, YouTube, в нашей стране несопоставима с Twitter. Хотелось бы верить, что до крайних мер не дойдёт.

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Сейчас обсуждают

Renegade1979
19:18
Упыри должны улететь на подшконарь. Как в кднр. И йотафонами пользоваться. Если кетайся разрешат
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
Red Cat
19:17
Дебилизм крепчал 😂
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sanchez521
19:17
А тебя прям кто-то заставляет смотреть "русофобскую пропаганду"? Да ещё и интернет оплачивать для этого? Просто смотри про распятых мальчиков на первом. Бесплатно.
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
DeMoKPaT
19:15
Это ответ на вопрос: "За чей счёт раздачи топовых тайтлов?"
Популярнейший стример Ninja заработал $5 млн за месяц с реферальных кодов в Fortnite
sanchez521
19:14
Ты понимаешь же, что до удаления расследований фбк YouTube будет считаться нарушителей, да?
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
Dmitry Mitry
19:13
У нас кто-то пользуется твиттером? Никогда таких не видел
Роскомнадзор частично снял замедление Twitter: соцсеть удалила более 91 % запрещённого в России контента
DarkShaman
19:12
>> взлетела в цене Лживый блоХер. Шесть десятитысячных бакса это тот же нУль ака дырка от бублика
Криптовалюта StopElon (Стоп Илон) взлетела в цене в первый же день существования
sanchez521
19:12
Иконки такой только, что не удивлюсь, если он сам и раскрутит этот новый щиткоин.
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Серегарус
19:11
6% от тразакций- нормальненько
Криптовалюта StopElon (Стоп Илон) взлетела в цене в первый же день существования
Иванов Иван
19:09
хоть бы выпустили крипту die amudies. я бы купил
Энтузиасты создали новую криптовалюту StopElon и хотят выкупить у Илона Маска компанию Tesla
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