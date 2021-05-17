Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
Сегодня Роскомнадзор сообщил, что администрация Twitter более чем на 91 % выполнила требования ведомства по удалению запрещённого в России контента, среди которого материалы экстремистского характера, детская порнография и подталкивающие к суициду публикации. Twitter выразил согласие с действиями Роскомнадзора и пообещал всячески поддерживать ведомство в данном начинании.
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С Twitter ситуация стабилизируется, а вот над Facebook и YouTube — напротив, повис дамоклов меч. В той же публикации представители Роскомнадзора уточняют, что ведомство обнаружило запрещённый контент и на страницах данных сервисов, и если их администрация не примет соответствующих мер по удалению данного контента, то их могут ждать те же санкции, что были применены к Twitter.
И это уже гораздо более серьёзное заявление, поскольку популярность Facebook и, тем более, YouTube, в нашей стране несопоставима с Twitter. Хотелось бы верить, что до крайних мер не дойдёт.
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