Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Роскомнадзор частично снял замедление Twitter: соцсеть удалила более 91 % запрещённого в России контента

И готова идти навстречу властям.
+
RTX 3070 в Ситилинке - цена удивит даже тебя
RTX 3060 в Ситилинке
RX 6900XT - смотри цену сидя
Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри

История с замедлением трафика Twitter в России продолжается уже больше двух месяцев: Роскомнадзор обнаружил на страницах данной соцсети запрещённые к публикации на территории нашей страны материалы и потребовал их немедленного удаления, в противном случае — блокировка сервиса. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на 50 % стационарных провайдеров и 100 % мобильных операторов, что российские пользователи сервиса сразу же почувствовали.

реклама

анонсы и реклама
65% скидки в Ситилинке, смотри
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Срок «ультиматума» завершился 15 мая, и вот, сегодня ведомство выступило с заявлением, в котором сообщило, что частично сняло меры по замедлению трафика Twitter. Как пишут представители Роскомнадзора, модераторы Twitter удалили свыше 91 % запрещённого в России контента, в числе которого детская порнография, наркотический и суицидальный контент, экстремистские материалы, а также призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых акциях. Из 5,9 тысяч выявленных Роскомнадзором нарушений остались лишь 563.

Как поясняет Роскомнадзор, руководство Twitter подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства в отношении запрещённого контента и примет все необходимые меры для его удаления. Администрация Twitter заинтересована в конструктивном диалоге с Роскомнадзором и попросила не блокировать сервис на территории России и снять ограничения на его работу.

реклама

Полное снятие ограничений уже зависит от самого Twitter: Роскомнадзор требует полностью удалить весь обнаруженный противозаконный контент и привести в соответствие с российскими нормами свои сроки реагирования. Как уточняет ведомство, по правилам, это должно занимать не больше суток.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

twitter
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Роскомнадзор частично снял замедление Twitter: соцсеть удалила более 91 % запрещённого в России контента
+
Популярнейший стример Ninja заработал $5 млн за месяц с реферальных кодов в Fortnite
1
Онлайн-экшен Chivalry 2 протестируют в рамках открытой «беты» с 27 мая
+
PC Gamer остался доволен качеством PC-версии Days Gone, но раскритиковал саму игру
6
Сервис Apple Music вскоре получит большое обновление
2
Покупатели дополнения Elite Dangerous Odyssey временно будут играть отдельно от остальных
3

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 61
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году
38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
58
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
27
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 2
30
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
2
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
6

Сейчас обсуждают

Пузо
18:18
Много много лет, начиная с появления стандарта pcie, все бюджетные карты свободно имели 16х интерфейс, начиная с самой первой карты geforce fx 5200. Но в АМД решительно дунули какой то забористой трав...
AMD ограничила число линий PCIe в графическом процессоре Navi 23 до восьми
Exiton
18:16
"Ограничила _восемью_". "Уменьшила _до_ восьми".
AMD ограничила число линий PCIe в графическом процессоре Navi 23 до восьми
Дмитрий Моисеев
18:15
Автор, разберись в теме, ради ещё одной статейки фуфло пишешь
33% всех добытых монет Chia Coin принадлежат одному человеку, а ёмкость жёстких дисков равна 1600 Пб
Melofon
18:15
покажи мне марши фашистов в Украине дурик, я ещё тебя забыл спросить какой сайт мне читать, ахах.
Владельцы криптовалюты потеряли $2.4 миллиарда из-за нового поста Илона Маска
Зеновий Радеонович
18:14
я правильно понимаю, что "не_киты" умнее китов, в данном случае?
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
Zondbeer
18:14
Майнинг это такой же бизнес, да более рискованный но и гораздо более прибыльный. Глобальный дифицит настал не только из-за одних лишь майнеров, а в целом из-за пандемии и нескольких катастроф на завод...
33% всех добытых монет Chia Coin принадлежат одному человеку, а ёмкость жёстких дисков равна 1600 Пб
Renegade1979
18:14
Все они знают, ублюдки. А спроси любого насильника убийцу пидафила на киче, он тебе скажет шо ихтамнет выфсьоврьоти, а мусара казлы! Один минус, сидение на киче слегка так мешает закупить самые топовы...
Владельцы криптовалюты потеряли $2.4 миллиарда из-за нового поста Илона Маска
terenty79
18:13
не игра а убогое отборное индиговно, авторкам которого сразу ноги выдирать нужно, дабы было другим не повадно. кто ее купил - олигофрены, после лоботомии, ну больше нечем оправдывать их..
Популярная песочница Terraria отмечает десятилетие
Melofon
18:13
Опа, нарисовался яркий представитель ареала, жертвы режима и полного деграданта, да ещё и такого какой им нужен))) мне даже вас описывать не нужно так ярко сами себя описали))))
Владельцы криптовалюты потеряли $2.4 миллиарда из-за нового поста Илона Маска
nonses84
18:13
Скорее как айфон, только айфон это переплата за говно, а это хоть норм телефон на Андрюхе с отличной камерой, надо брать
Камеру Leica с огромным 1-дюймовым сенсором получил новый смартфон Sharp
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем