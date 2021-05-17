История с замедлением трафика Twitter в России продолжается уже больше двух месяцев: Роскомнадзор обнаружил на страницах данной соцсети запрещённые к публикации на территории нашей страны материалы и потребовал их немедленного удаления, в противном случае — блокировка сервиса. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на 50 % стационарных провайдеров и 100 % мобильных операторов, что российские пользователи сервиса сразу же почувствовали.

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Срок «ультиматума» завершился 15 мая, и вот, сегодня ведомство выступило с заявлением, в котором сообщило, что частично сняло меры по замедлению трафика Twitter. Как пишут представители Роскомнадзора, модераторы Twitter удалили свыше 91 % запрещённого в России контента, в числе которого детская порнография, наркотический и суицидальный контент, экстремистские материалы, а также призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых акциях. Из 5,9 тысяч выявленных Роскомнадзором нарушений остались лишь 563.

Как поясняет Роскомнадзор, руководство Twitter подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства в отношении запрещённого контента и примет все необходимые меры для его удаления. Администрация Twitter заинтересована в конструктивном диалоге с Роскомнадзором и попросила не блокировать сервис на территории России и снять ограничения на его работу.

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Полное снятие ограничений уже зависит от самого Twitter: Роскомнадзор требует полностью удалить весь обнаруженный противозаконный контент и привести в соответствие с российскими нормами свои сроки реагирования. Как уточняет ведомство, по правилам, это должно занимать не больше суток.