Оригинальную Mass Effect для Xbox 360 сравнили с ремастер-версией для новых консолей
Хорошо известный нам автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits, который любит сравнивать версии одной игры для разных платформ, изучил техническое состояние проектов свежего сборника Mass Effect Legendary Edition. Всю проделанную работу энтузиаст записал и подготовил для нас сравнительные видео. Речь пойдёт о версиях сборника для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, также оригинальную Mass Effect для Xbox 360 сравнили с ремастером.
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Переработанная версия Mass Effect выглядит ожидаемо лучше на фоне оригинала из далёкого 2007 года. Список изменений внушительный:
- загрузки очень быстрые;
- новые текстуры, модели, отражения и эффекты;
- стабильные 60 fps против «плавающих» 30 fps на Xbox 360;
- доработанное управление;
- улучшенные анимации главного героя;
- сниженный FOV — его уровняли с показателями из второй и третьей игры.
А вот Mass Effect 2 и Mass Effect 3 на фоне оригинальных версий для Xbox 360 выглядят уже не так сногсшибательно. Разве что, 60 fps теперь у них всегда стабильный.
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Что до детального изучения Mass Effect Legendary Edition для новых консолей, то мы о нём писали в нашей прошлой заметке: напомним, версия для Xbox Series X выглядела интереснее: поддержка 120 fps и более быстрые загрузки.
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