Производительность Mass Effect Legendary Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили в новом видео
Уже знакомый нам блогер с ником ElAnalistaDeBits занялся благородным делом: сравнением технического состояния Mass Effect Legendary Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X. Сходу отметим, что версии игры для обеих платформ выдают стабильные 4K при 60 fps — переиздание выводится на некстген-консоли по технологии обратной совместимости.
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Пока больший интерес вызывает Legendary Edition для Series X: на консоли доступен режим производительности со 120 fps, чего нет на Playstation 5 из-за особенностей обратной совместимости. По этой же причине на топовой консоли от Microsoft игры сборника загружаются в разы быстрее: для вывода главного меню первой Mass Effect требуется в четыре раза меньше времени, чем на Playstation 5.
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«Просадки» до 80 fps в режиме производительности на Xbox Series X случаются только в оригинальной Mass Effect, в сиквелах такой проблемы почти нет. Блогер ElAnalistaDeBits пообещал в скором времени выпустить детальные тесты всех трёх частей Mass Effect.
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