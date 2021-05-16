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В Call of Duty Warzone прошла очередная волна «банов»: заблокировали 30 тысяч читеров

Хоть какой-то прок от этого в условно-бесплатной игре, интересно, есть?
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Разработчики из Raven Software, пусть и второстепенно, но всё же участвующие в разработке Call of Duty Warzone, сообщили об очередной прошедшей «волне» блокировок читеров. На этот раз своих учётных записей за нечестную игру лишились 30 тысяч пользователей. Что, конечно, в реалиях условно-бесплатных игр влияет не так сильно, как может показаться.

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Таким образом, если сложить 475 тысяч уже ранее заблокированных аккаунтов, то получается, что общее число блокировок нечистых на руку геймеров в Call of Duty Warzone превысило психологически важную отметку в полмиллиона.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце Call of Duty Warzone пережила вспышку роста популярности, вызванную полным преображением Верданска — вымышленного места действия данной популярной королевской битвы. Игра отправилась на 37 лет в прошлое, а на следующей неделе получит набор косметических элементов, связанных с героями культовых боевиков 1980-х. Известно как минимум о Рэмбо и Крепком орешке.

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