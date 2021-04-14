Вчера вечером Raven Software, принимающая серьёзное участие в создании и поддержке королевской битвы Call of Duty Warzone, рапортовала об очередной «волне» блокировок читеров, в результате которой под праведный огонь борьбы с игровыми жуликами попали ещё 45 тысяч учётных записей. Всё это замечательно, но фанатам игры интересно узнать общий масштаб «боевых действий» на сегодняшний день. И эта информация у разработчиков есть.

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В свежей публикации в Twitter авторы игры сообщили о том, что в общей сложности осуществили 475 000 перманентных блокировок читерских учётных записей. Естественно, на этом разработчики своё правое дело останавливать не будут. Более того, судя по уверенному тексту публикации, это всё только начало.

Правда, не до конца ясно, насколько данные массовые блокировки учётных записей продуктивны, учитывая тот факт, что Call of Duty Warzone — условно-бесплатный проект, в котором читера может ограничивать только лень создания новых почтовых ящиков и аккаунтов. Судя по постоянным жалобам игроков, толку от массовых банов пока немного.