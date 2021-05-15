Авторы Biomutant показали геймплей проекта на всех целевых платформах
В преддверии релиза долгожданной Biomutant разработчики из студии Experiment 101 совместно с издательством THQ Nordic решили обратить внимание общественности на общее качество и уровень исполнения своего творения на различных платформах, на которых игра заявлена к выходу. Формально этих платформ три — PC, Xbox One и PlayStation 4 — но разработчики дополнительно решили показать работу игры на «старших» версиях данных консолей: X и Pro соответственно.
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По какой причине разработчики обошли стороной PlayStation 5 и Xbox Series, ведь благодаря обратной совместимости на них также можно будет играть в Biomutant, не уточняется. Возможно, сказался дефицит и, как следствие, отсутствие таковых консолей в наличии у девелоперов.
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Напомним, релиз Biomutant состоится 25 мая. В Steam игра предлагается за умопомрачительную для PC цену в 3 419 рублей. Единственное, что помогает не упасть при виде таких расценок — это заявленная продолжительность проекта: по словам разработчиков, полное прохождение Biomutant займёт свыше 65 часов.
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