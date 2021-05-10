С современными региональными ценами на видеоигры вопрос соотношения цены/объёма контента в них стоит особенно остро: мало кому хочется отдавать от 2 000 до 3 500 рублей за игрушку на один вечер. Как будто специально для этого разработчики одиночных игр с завидной регулярностью напоминают о времени, которое в среднем понадобится на полное прохождение их творений. В случае с Biomutant, релиз которой состоится уже через две с копейками недели, данная информация также немаловажна, и в беседе с изданием GamingBolt глава студии Experiment 101 Стефан Люнгквист пролил свет на соответствующие сведения.

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По словам господина Люнгквиста, в конечном счёте всё зависит от стиля прохождения конкретного игрока: если торопиться, пропускать диалоги и выполнять только основные квесты, то можно уложиться в 12–15 часов. Полное и размеренное же прохождение, каким его подразумевают разработчики, обеспечит игровой процесс на 65 часов и даже больше. По крайней мере, именно столько времени занимает прохождение Biomutant в тестовом «прогоне» у одного из сотрудников студии.

Релиз долгожданной Biomutant назначен на 25 мая на PC, PlayStation 4 и Xbox One.