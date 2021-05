До выхода «классической» версии дополнения The Burning Crusade для World of Warcraft остаётся всего чуть больше двух недель, и Blizzard, будучи сугубо коммерческой компанией, позаботилась о том, чтобы заработать N-ную сумму лишних денег с поклонников культовой MMORPG. Дело в том, что дополнение Burning Crusade Classic подразумевает либо перенос своего персонажа из базовой Classic-версии World of Warcraft, либо его сохранение в оригинале без планов по прохождению дополнения.

реклама

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 14Tb Seagate - 82000р 16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Естественно, многих столь радикальный выбор «или/или» не устраивает, и специально для них Blizzard придумала альтернативное решение: «клонирование» своего персонажа за кругленькую сумму в $35. Игроки справедливо посчитали попытку заработать на их чувствах к игре грабежом и начали критиковать Blizzard за жадность, не забыв упомянуть, что с подобным подходом она недосчитается аудитории в Burning Crusade Classic.

Blizzard почитала отзывы, покумекала и пришла к выводу, что стоимость «клона» действительно можно снизить более чем вдвое — до $15, или 790 рублей за операцию. Всё равно ли это много или же в самый раз для игры, которая и так стоит недёшево и ещё требует постоянной подписки, тут уж каждый решает для себя сам. Как видите, здравый смысл и настойчивость иногда даже могут побороть жадность крупной компании.

реклама

Релиз Burning Crusade Classic состоится 1 июня.