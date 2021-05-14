Blizzard прислушалась к критике и снизила стоимость функции «клона» персонажа в WoW The Burning Crusade Classic
До выхода «классической» версии дополнения The Burning Crusade для World of Warcraft остаётся всего чуть больше двух недель, и Blizzard, будучи сугубо коммерческой компанией, позаботилась о том, чтобы заработать N-ную сумму лишних денег с поклонников культовой MMORPG. Дело в том, что дополнение Burning Crusade Classic подразумевает либо перенос своего персонажа из базовой Classic-версии World of Warcraft, либо его сохранение в оригинале без планов по прохождению дополнения.
реклама
Естественно, многих столь радикальный выбор «или/или» не устраивает, и специально для них Blizzard придумала альтернативное решение: «клонирование» своего персонажа за кругленькую сумму в $35. Игроки справедливо посчитали попытку заработать на их чувствах к игре грабежом и начали критиковать Blizzard за жадность, не забыв упомянуть, что с подобным подходом она недосчитается аудитории в Burning Crusade Classic.
Blizzard почитала отзывы, покумекала и пришла к выводу, что стоимость «клона» действительно можно снизить более чем вдвое — до $15, или 790 рублей за операцию. Всё равно ли это много или же в самый раз для игры, которая и так стоит недёшево и ещё требует постоянной подписки, тут уж каждый решает для себя сам. Как видите, здравый смысл и настойчивость иногда даже могут побороть жадность крупной компании.
реклама
Релиз Burning Crusade Classic состоится 1 июня.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила