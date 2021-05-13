Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На следующей неделе в Epic Games Store раздадут секретную игру

А пока можно забрать «пиксельную» приключеньку The Lion’s Song.
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

Данная фраза становится избитой до полусмерти, но Epic Games продолжает ударными темпами снабжать любителей халявы подарочными играми. С сегодняшнего дня все желающие могут забрать в магазине компании очаровательную «пиксельную» приключенческую игру с упором на повествование The Lion’s Song.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Действие проекта разворачивается в начале прошлого столетия в Австрии, и нам предстоит узнать истории разных персонажей, познакомиться с их нестандартным видением на мир, узнать о вдохновениях и трудностях на пути к их мечтам.

Игра разделена на четыре эпизода, каждый из которых посвящён отдельному персонажу. В первом мы играем за студентку-композитора, переживающую творческий кризис. Во втором — за талантливого художника, обладающего уникальным даром запечатления человеческих эмоций на холсте. В третьем эпизоде нам предстоит стать гениальной женщиной-математиком, ищущей признания среди повально мужского общества представителей данной профессии, для чего ей даже предстоит притворяться представителем «сильного» пола. Наконец, четвёртый эпизод соединит все вышеописанные истории.

реклама

На следующей же неделе нас ждёт раздача секретного подарка. Когда Epic Games решила устроить таинственную раздачу в прошлый раз, то за ширмой секретности скрывалась Grand Theft Auto V. Возможно, в этом году раздача повторится или же нас ждёт что-то ещё более интересное. Как бы то ни было, для Epic Games это всё пока убытки: для абсолютного большинства пользователей (по сути, мёртвых душ) её магазина он существует только как раздатчик подарочных игр.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

epic games epic games store
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

На следующей неделе в Epic Games Store раздадут секретную игру
+
Критики высоко оценили Mass Effect Legendary Edition
4
Humble Bundle выпустила Heal Covid-19 — набор с играми, программами, книгами и комиксами
+
Sega в ближайшие пять лет намеревается создать «суперигру»
3
Бывшие сотрудники Blizzard и Epic Games заняты созданием ролевой игры с механиками Minecraft
+
Продажи игр серии Resident Evil достигли отметки в 110 млн копий
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 39
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
39
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
112
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
31
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)

Сейчас обсуждают

ахахах
18:10
по геббельс тв там крутят такое постоянно
Американский учёный предполагает, что NASA привезли на Марс жизнь
ахахах
18:09
голливуд нормальные фильмы снимал лет 30-40 назад,а щас они недофильмы лепят
Американский учёный предполагает, что NASA привезли на Марс жизнь
НиколайНикифоров
18:07
В диспетчере устройств легко. В реестре на каждое ядро отдельная подпапка. Создаются в этой же папке на весь процессор ещё четыре подпапки с такими же параметрами, только с продолжение нумерации номе...
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
Bare_Metal
18:07
Какая вопиющая некомпетентность...
Жить в условиях дефицита чипов придётся до 2023 года
Alex23
18:05
Согласен от части, но без рекламы достойные проекты порой мимо проходят от маленьких студий, а оверхайпнутого и распиаренного жуpнашлюхами гoвна полно... благо их опускают с небес на землю.
Критики высоко оценили Mass Effect Legendary Edition
LastAtlant
18:05
Глухая фронтальная панель и 0.5 мм сталь, не, спасибо
AeroCool представила в России корпус Mirage с эффектом бесконечности
ахахах
18:02
фильм тот был намного интересней их марсианского путешествия
Американский учёный предполагает, что NASA привезли на Марс жизнь
Александр Богданов
17:58
Кастрюлеголовые))
Астронавт МКС отметил важную веху в истории одного из туалетов космической станции
Александр Богданов
17:58
Расскажи ка лучше,как вы обвиняете Россию в присвоении рецепта борща и решили его запатентовать,шоб москалям не достался ахаха)
Астронавт МКС отметил важную веху в истории одного из туалетов космической станции
lеad
17:58
Если бы хотели, то разнесли бы в пух и прах. Думаю там другое было, также как и Штаты Афганистан или Иран, неужели вы думаете что не могут справиться столько лет?
Основатель Ethereum пожертвовал крупные суммы в общественные организации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем