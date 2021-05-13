Данная фраза становится избитой до полусмерти, но Epic Games продолжает ударными темпами снабжать любителей халявы подарочными играми. С сегодняшнего дня все желающие могут забрать в магазине компании очаровательную «пиксельную» приключенческую игру с упором на повествование The Lion’s Song.

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Действие проекта разворачивается в начале прошлого столетия в Австрии, и нам предстоит узнать истории разных персонажей, познакомиться с их нестандартным видением на мир, узнать о вдохновениях и трудностях на пути к их мечтам.

Игра разделена на четыре эпизода, каждый из которых посвящён отдельному персонажу. В первом мы играем за студентку-композитора, переживающую творческий кризис. Во втором — за талантливого художника, обладающего уникальным даром запечатления человеческих эмоций на холсте. В третьем эпизоде нам предстоит стать гениальной женщиной-математиком, ищущей признания среди повально мужского общества представителей данной профессии, для чего ей даже предстоит притворяться представителем «сильного» пола. Наконец, четвёртый эпизод соединит все вышеописанные истории.

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На следующей же неделе нас ждёт раздача секретного подарка. Когда Epic Games решила устроить таинственную раздачу в прошлый раз, то за ширмой секретности скрывалась Grand Theft Auto V. Возможно, в этом году раздача повторится или же нас ждёт что-то ещё более интересное. Как бы то ни было, для Epic Games это всё пока убытки: для абсолютного большинства пользователей (по сути, мёртвых душ) её магазина он существует только как раздатчик подарочных игр.