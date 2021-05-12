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YouTube создаёт фонд в размере $100 миллионов для поддержки авторов Shorts — сервиса, конкурирующего с TikTok

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Система монетизации YouTube помогла создателям контента заработать более $30 миллиардов за последние три года. Теперь популярнейший видеосервис решил распространить программу монетизации для тех, кто создаёт интересный контент в Shorts. Если вдруг кто не знает, Shorts — это платформа для распространения коротких видеороликов, созданная для прямого конкурирования с TikTok.

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Создатели популярных видео для Shorts отныне могут рассчитывать на убедительную финансовую поддержку, для этих целей в YouTube решили создать специальный фонд в размере $100 миллионов. Команда поддержки сервиса собирается выдавать из этих денег вознаграждения успешным авторам, которые станут размещать свой контент в период с 2021 по 2022 годы. Причём, обратиться напрямую к держателям фонда не получится — они сами будут ежемесячно отбирать 1000 авторов, но только если их видео пройдут важные метрики.

В YouTube подчёркивают, что деньги фонда доступны для всех — даже для тех авторов, кто не участвует в партнёрской программе сервиса. К сожалению, информация о методах проверки авторов и суммах единоразовых выплат представлена не была. Зато подчёркивается, что на вознаграждение могут претендовать авторы только оригинального контента. Опять же, не совсем понятно, смогут ли производители популярного контента получать вознаграждения на регулярной основе, а не разово.

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YouTube начала тестировать платформу Shorts в марте 2021 года. Если верить разработчикам, то уже сейчас короткие видео в Shorts собирают не менее 3,5 миллиарда просмотров в день.

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и что, все эти клоуны и камерные проститутки так прямо с тиктока в этот новый сервис перебигут? а всесте с ними и скучающее от безделия быдло, этот тикток смотрящее?
YouTube создаёт фонд в размере $100 миллионов для поддержки авторов Shorts — сервиса, конкурирующего с TikTok
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