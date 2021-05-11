Как и практически все некогда публичные мероприятия, QuakeCon в этом году в связи с никак не отступающей пандемией будет проводиться исключительно в цифровом («онлайн») формате. Дата проведения — с 19 по 21 августа.

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Подробностями мероприятия с широкой общественностью пока не делятся, но традиционно QuakeCon выступает в качестве пресс-конференции, в которой принимают участие подотчётные ZeniMax Media студии, в частности, id Software, культовая серия боевиков которой и положила начало данному мероприятию.

Вероятно, QuakeCon 2021 станет логическим продолжением E3 2021, если Bethesda, конечно, всё-таки соизволит принять в ней участие. После слияния с игровым крылом Microsoft планы компании вполне могли поменяться.