Как и следовало ожидать после череды «тизеров», сегодня разработчики Call of Duty сообщили о том, что уже 20 мая в Black Ops Cold War и, как следствие, в Warzone появится облик Джона Рэмбо. Авторы игры проинформировали игроков об этом с помощью сообщения в Twitter с соответствующим видеороликом и лаконичной подписью «Станьте героем. 20.05.2021».

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Скорее всего, речь идёт об облике Рэмбо, хотя нельзя исключать возможности выпуска и оружия этого мастера военных действий, опровергающего пословицу «Один в поле не воин». Ещё как воин, возразил бы Рэмбо! Ведь за пять фильмов ему удалось уконтрапупить более 550 оппонентов и при этом остаться в живых.

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20.05.2021 pic.twitter.com/GuvsD2Xd4F — Call of Duty Russia (@CallofDutyRU) May 10, 2021

Вероятно, в будущем в Warzone и Black Ops Cold War появятся и другие персонажи культовых боевиков 1980-х, как то: Терминатор, Джон Макклейн (Крепкий орешек), герои Чака Норриса и другие.