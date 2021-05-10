Рэмбо появится в Call of Duty Warzone на следующей неделе
Как и следовало ожидать после череды «тизеров», сегодня разработчики Call of Duty сообщили о том, что уже 20 мая в Black Ops Cold War и, как следствие, в Warzone появится облик Джона Рэмбо. Авторы игры проинформировали игроков об этом с помощью сообщения в Twitter с соответствующим видеороликом и лаконичной подписью «Станьте героем. 20.05.2021».
реклама
Скорее всего, речь идёт об облике Рэмбо, хотя нельзя исключать возможности выпуска и оружия этого мастера военных действий, опровергающего пословицу «Один в поле не воин». Ещё как воин, возразил бы Рэмбо! Ведь за пять фильмов ему удалось уконтрапупить более 550 оппонентов и при этом остаться в живых.
реклама
Станьте героем.— Call of Duty Russia (@CallofDutyRU) May 10, 2021
20.05.2021 pic.twitter.com/GuvsD2Xd4F
Вероятно, в будущем в Warzone и Black Ops Cold War появятся и другие персонажи культовых боевиков 1980-х, как то: Терминатор, Джон Макклейн (Крепкий орешек), герои Чака Норриса и другие.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила