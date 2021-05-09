В Call of Duty Warzone может появиться контент по мотивам культовых боевиков 1980-х
В современных играх даже внедрение нового контента — и то стараются «затизерить» до полусмерти. Не является исключением и Call of Duty Warzone, в которой скоро, по всей видимости, появится новый контент косметического характера, тематически связанный с культовыми голливудскими боевиками 1980-х — периода, в который авторы игры отправили место её действия в недавнем глобальном обновлении.
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Сначала авторы проекта опубликовали в своём Twitter запись о неком наикрутейшем игроке под никнеймом SurvivorJohn, который провёл в Warzone 7 часов и успевший за это время настрелять 552 «фрага» без единой смерти. Всего SurvivorJohn за семь часов сыграл 5 матчей и все их выиграл.
Довольно быстро геймеры пришли к выводу, что вышеизложенная статистика — это несложная загадка, являющаяся тизером к появлению в Warzone Рэмбо. Именно он имел позывной Survivor John, за пять фильмов («матчей») ни разу не погиб, убил 552 противника, добился поставленных целей, а суммарно все фильмы длились около семи часов.
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Впоследствии разработчики Warzone недвусмысленно ответили задумчивым смайликом на «твит», в котором один из фанатов игры призвал к добавлению в игру ещё и Терминатора, Чака Норриса и других героев знаменитых боевиков. По всей видимости, официальный анонс состоится уже скоро.
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