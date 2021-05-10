Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft решила особым образом маркировать игры от своих внутренних студий

Простой ребрендинг, наверное.
1
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Несколько дней назад компания Ubisoft рассказали о своих планах на серию The Division, подробнее об этом можно почитать здесь. В частности, там упоминался условно-бесплатный проект The Division: Hearthland, который должен открыть своим релизом программу по выпуску игр Ubisoft Original. Так вот, этим самым шильдиком «Ubisoft Original» будут маркироваться все проекты внутренних студий издательства Ubisoft. Конкретно для игрока данная информация ничего не меняет, ведь в последние годы французы занимаются издательством только своих проектов.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Появится ли у Ubisoft стремление издавать сторонние проекты под другим лейблом — узнаем в ближайшее время.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ubisoft решила особым образом маркировать игры от своих внутренних студий
1
Похоже, премьера новой Battlefield состоится уже на этой неделе
+
Новый ролик Shadow Warrior 3 посвятили высокоуровневой арене
1
Эффектный трейлер к сегодняшнему выходу боевика Hood Outlaws & Legends
+
Авторы Fallout 76 ищут серверного инженера для работы над новым проектом
2
Capcom отчиталась за рекордно успешный финансовый год
1

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Binance - самая большая и лучшая биржа для покупки криптовалют. Азы для новичка
48
7 простых способов прокачать старый «дачный» компьютер в 2021 году
55
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
13
Более 250 рублей в день с GeForce GTX 1060 в мае 2021 — повод майнить даже на одной видеокарте
33
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 3 - Bloodmoon
5
Обзор и тест игрового ноутбука MSI Alpha 15: Когда ноутбук быстрее ПК
68
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
64
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 4 - Tamriel Rebuild
3

Сейчас обсуждают

Вскукарек Интелбоев
17:49
Переобувашки в чистом виде
Процессоры Ryzen установлены почти в 30% игровых систем
Вскукарек Интелбоев
17:48
Проще говоря, ты готов всегда жрать одно и то же говно, но всегда под новым соусом
Процессоры Ryzen установлены почти в 30% игровых систем
Andrey Ivanov
17:48
сейчас альтсезон , доминация с 60% до 44% упала, но дед все равно вырастет возможно даже в ближайшее время
Ethereum взлетел до 4150$ - быстрой окупаемости в добыче не мешают даже завышенные в 3 раза цены GPU
Вскукарек Интелбоев
17:47
Ну для 4к сойдёт
Процессоры Ryzen установлены почти в 30% игровых систем
Pslx Xzt
17:43
Ладно, можешь дальше разводить политоту, тратить на это время. Мне всё равно. Я на своём 5600X буду запускать все игры на ультра настройках, опережая штеуд по фпс. Кстати, ты первый перешёл на личнос...
Ethereum взлетел до 4150$ - быстрой окупаемости в добыче не мешают даже завышенные в 3 раза цены GPU
Nacvark
17:42
Такое бы не пропустили :(
Tesla оштрафуют на 750 000 долларов за испорченный воздух
BusbyBoy
17:40
Ну я никому ничего не навязываю это раз, во вторых у меня тоже есть потребность в играх и я могу спокойно играть отдавая 1 карту из пк под игры, а вторую под майнинг, мне это не мешает, но как-бы мне ...
Более 250 рублей в день с GeForce GTX 1060 в мае 2021 — повод майнить даже на одной видеокарте
Renegade1979
17:37
Где тут Дыра? Даже не про Чупушылу с Писичником, и не про то как ДМЗ попиляли на металлолом. И даже не про расстрел стачки пролетариата в Алчевске из пулеметов Железной Пяты! Давайте вже про Дыру, реа...
Ethereum взлетел до 4150$ - быстрой окупаемости в добыче не мешают даже завышенные в 3 раза цены GPU
Ренат Речапов
17:36
Dogecoin до 1к$ реально?😁 Не давно узнал что есть 28 монеток😁
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
Renegade1979
17:34
То есть тебе интересно за кого я голосовал, но не интересно мое мнение? Так значит тебе не интересно за кого я голосовал. Я не обязан перед всяким гноем отчитываться. Глотни ялдец, ботик. Пришли шпиён...
Ethereum взлетел до 4150$ - быстрой окупаемости в добыче не мешают даже завышенные в 3 раза цены GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем