Ubisoft решила особым образом маркировать игры от своих внутренних студий
Несколько дней назад компания Ubisoft рассказали о своих планах на серию The Division, подробнее об этом можно почитать здесь. В частности, там упоминался условно-бесплатный проект The Division: Hearthland, который должен открыть своим релизом программу по выпуску игр Ubisoft Original. Так вот, этим самым шильдиком «Ubisoft Original» будут маркироваться все проекты внутренних студий издательства Ubisoft. Конкретно для игрока данная информация ничего не меняет, ведь в последние годы французы занимаются издательством только своих проектов.
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Появится ли у Ubisoft стремление издавать сторонние проекты под другим лейблом — узнаем в ближайшее время.
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