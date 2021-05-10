Похоже, премьера новой Battlefield состоится уже на этой неделе
Пока что новая Battlefield, официальная премьера которой должна состояться «скоро», а релиз — осенью, обрастает исключительно слухами, вызванными желанием Electronic Arts и DICE создать не очень нужный в современной игровой индустрии эффект затянувшегося ожидания. По новой Battlefield утекла уже практически полностью подтверждённая информация геймплейного характера, а перед выходными просочилась звуковая дорожка из, как сообщается, анонсирующего трейлера проекта.
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Эксперты в области современной музыки услышали в звуковой дорожке трейлера композицию «Run Baby Run» группы 2WEI, и всё бы ничего, но сегодня в официальном Twitter данной группы появилось сообщение, в котором её музыканты пожелали всем хорошего понедельника и сообщили о том, что на этой неделе выйдут два игровых трейлера с их музыкальным сопровождением. Очевидно, один из этих трейлеров — новой Battlefield.
Как следовало из финансового отчёта EA от февраля этого года, анонс новой Battlefield должен состояться в течение весны. До наступления календарного лета осталось не так уж много времени, поэтому всё складывается на удивление логично.
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Согласно официальному тизеру от DICE, новая Battlefield порадует невиданным масштабом боевых сражений, элементами тотальной войны и продвинутой разрушаемостью. Дальше известны только слухи: сеттинг недалёкого будущего, суперсовременное оружие и королевская битва.
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