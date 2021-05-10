Компания Devolver Digital представила небольшой геймплейный ролик, посвящённый приключенческому экшену Shadow Warrior 3. В свежем видео разработчики продемонстрировали новый уровень из игры, который получил название That Damn Dam.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Это круговая арена, весь «движняк» на которой должен происходить где-то наверху, не у самой поверхности. Авторы проекта подчёркивают, что игрокам разрешат использовать элементы окружения для эффективного умерщвления врагов.

реклама

Напомним, в Shadow Warrior 3 нам предстоит встретиться с Ло Вангом — беспринципным сёгуном, которому обязательно будет нужно дать отпор. Релиз игры случится в этом году на PC, PlayStation и Xbox. Даты пока нет, но это не страшно.