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Новый ролик Shadow Warrior 3 посвятили высокоуровневой арене

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Компания Devolver Digital представила небольшой геймплейный ролик, посвящённый приключенческому экшену Shadow Warrior 3. В свежем видео разработчики продемонстрировали новый уровень из игры, который получил название That Damn Dam.

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Это круговая арена, весь «движняк» на которой должен происходить где-то наверху, не у самой поверхности. Авторы проекта подчёркивают, что игрокам разрешат использовать элементы окружения для эффективного умерщвления врагов.

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Напомним, в Shadow Warrior 3 нам предстоит встретиться с Ло Вангом — беспринципным сёгуном, которому обязательно будет нужно дать отпор. Релиз игры случится в этом году на PC, PlayStation и Xbox. Даты пока нет, но это не страшно.

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