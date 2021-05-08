PC-версия Days Gone не похвастает наличием трассировки лучей и DLSS
Ещё в конце февраля разработчики из Bend Studio опубликовали системные требования PC-версии мотоциклетного «выживача» Days Gone. Они оказались в максимальной степени щадящими, что подтолкнуло игроков к выводу о том, что в графическом плане игра на компьютерах блистать не будет. Примерно так оно и оказалось: не рассчитывайте на трассировку лучей и технологию «умного» сглаживания NVIDIA DLSS — их в Days Gone на PC не будет, по крайней мере, на старте продаж.
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Важно отметить, что формулировка представителя студии неоднозначная: касательно трассировки лучей там прямо указано «PC-версия Days Gone её не поддерживает», однако в отношении DLSS текст уже с ноткой надежды — «PC-версия Days Gone на данный момент не поддерживает DLSS». Проще говоря, рейтрейсинга нет и не будет, а вот DLSS вполне может появиться в одном из пострелизных обновлений.
Days Gone появится на PC уже 18 мая.
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