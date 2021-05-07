Кажется, Electronic Arts совместно с BioWare решили добить нас серией сомнительных подробностей касательно Mass Effect Legendary Edition. Вчера вечером, например, стало известно, что в первой части переизданной трилогии можно будет активировать «ту самую» корявую русскую локализацию, а теперь один из разработчиков Legendary Edition Кевин Мик уточнил, что при желании в переиздании можно будет активировать печально известный первоначальный режим управления транспортом «Мако».

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Здесь следует сразу отметить, что в Legendary Edition разработчики постарались сделать «Мако» куда более послушным, иными словами, проще в управлении. Однако, как поясняет Мик, всё-таки существуют люди, которые находили в старой механике управления транспортом некий шарм, поэтому «если вы любите боль», то соответствующая функция будет доступна для включения.

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