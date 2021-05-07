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В официальное «некстген»-обновление The Witcher 3 могут включить фанатские модификации

Но это не факт.
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На днях энтузиаст Halk Hogan, известный своей работой над графической модификацией HD Reworked Project для The Witcher 3 Wild Hunt, сообщил, что CD Projekt RED предложила ему сотрудничество, и что существует вероятность включения его новой версии модификации в официальную «некстген»-версию The Witcher 3, релиз которой должен состояться в этом году. Хотя энтузиаст заботливо написал, что ничего ещё пока не решено, журналисты Kotaku останавливаться на этом не стали и направили официальный запрос в CD Projekt RED.

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Ответ был получен, и из него удалось выудить любопытную информацию. Как пишут представители CD Projekt RED, помимо их собственных наработок они также ведут переговоры с создателями различных модификаций для The Witcher 3 о включении их работ в «некстген»-обновление проекта. Однако на данном этапе, как поясняет CDPR, никаких конкретных договорённостей стороны не достигли, поэтому рассказывать на этот счёт пока нечего.

Подобные новости вызывают двоякое чувство. С одной стороны, приятно, что мод-сообщество получает заслуженное признание, ведь их работы зачастую если не превосходят, то идут на равных с работой официальных разработчиков. С другой стороны, не покидает чувство, что CDPR решила «схалтурить» и частично переложить ответственность на моддеров.

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Как бы то ни было, рассуждать на эту тему пока преждевременно, ведь вероятность отсутствия моддерского контента в официальном обновлении такая же, как и вероятность его присутствия (50:50).

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Теги

cd projekt red the witcher 3: wild hunt the witcher 3 wild hunt
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