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Энтузиаст показал свежий ролик графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen

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Третий «Ведьмак» спустя шесть лет после релиза сохраняет популярность как среди игроков, так и среди энтузиастов, создающих для проекта самые разнообразные модификации. Один из таких моддеров, известный в сообществе игры под никнеймом Halk Hogan, готовит улучшенную версию своей графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project с приставкой NextGen.

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Работа продолжается больше полугода, и пару часов назад энтузиаст представил вниманию общественности свежий видеоролик с демонстрацией улучшений. Текстуры значительно преображаются, благодаря чему культовая The Witcher 3 начинает выглядеть современнее, что для проекта со столь длительным жизненным циклом — несомненный плюс.

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Напомним, что в этом году CD Projekt RED собирается выпустить официальные «некстгенные» версии The Witcher 3 Wild Hunt для PC, PlayStation 5 и Xbox Series — с трассировкой лучей и высокой скоростью загрузки. Точной даты релиза обновлённых версий игры пока нет.

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Теги

cd projekt red the witcher 3: wild hunt the witcher 3 wild hunt
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