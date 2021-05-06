В Epic Games Store раздают приключенческий боевик с открытым миром Pine
Быть может, Epic Games Store пока что полностью убыточен, а 93 % от привлечённых в него бесплатными раздачами пользователей остаются в базе данных сервиса
мёртвым грузом мёртвыми душами, но компанию Epic Games это не останавливает, и бесплатные раздачи в её магазине будут продолжаться ещё как минимум до конца года. Сегодня нашему вниманию предложен сравнительно любопытный проект под названием Pine.
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Игра представляет собой приключенческий экшен в открытом и постоянно развивающемся мире, где человек занимает отнюдь не верхнюю позицию в пищевой цепочке. Мы играем за подростка по имени Хью, которому предстоит выживать, сражаться с недружелюбной фауной и исследовать местность.
Хотя на бумаге проект выглядит интересно, на практике же его пользовательские оценки оставляют желать лучшего: 62-процентный актуальный рейтинг в Steam — не то, чего ждёшь от игры.
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На следующей неделе в EGS раздадут сюжетно-ориентированную приключенческую игру The Lion’s Song.
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