Сегодня выйдет графически улучшенная PC-версия Metro Exodus
Разработчики из 4A Games решили напомнить о том, что до выхода PC-версии Metro Exodus Enhanced Edition остались считанные часы. Обладатели RTX-видеокарт (требование обязательное) смогут насладиться улучшенной графикой уже в 18:00 по московскому времени.
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Параллельно разработчики уточнили, что сегодня покажут, как будет выглядеть Metro Exodus Enhanced Edition на консолях PlayStation 5 и Xbox Series; напоминаем, что консольные версии проекта появятся до конца года, пока без конкретики.
Metro Exodus Enhanced Edition порадует полномасштабным использованием трассировки лучей и поддержкой технологии «умного» сглаживания NVIDIA DLSS 2.0. Системные требования у данной версии игры ожидаемо предельно высокие, и ознакомиться с ними можно вот в этой нашей заметке.
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