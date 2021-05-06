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Сегодня выйдет графически улучшенная PC-версия Metro Exodus

Также сегодня покажут кадры из улучшенных версий для PS5 и Xbox Series.
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Разработчики из 4A Games решили напомнить о том, что до выхода PC-версии Metro Exodus Enhanced Edition остались считанные часы. Обладатели RTX-видеокарт (требование обязательное) смогут насладиться улучшенной графикой уже в 18:00 по московскому времени.

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Параллельно разработчики уточнили, что сегодня покажут, как будет выглядеть Metro Exodus Enhanced Edition на консолях PlayStation 5 и Xbox Series; напоминаем, что консольные версии проекта появятся до конца года, пока без конкретики.

Metro Exodus Enhanced Edition порадует полномасштабным использованием трассировки лучей и поддержкой технологии «умного» сглаживания NVIDIA DLSS 2.0. Системные требования у данной версии игры ожидаемо предельно высокие, и ознакомиться с ними можно вот в этой нашей заметке.

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Сегодня выйдет графически улучшенная PC-версия Metro Exodus
Alagar81
14:32
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LaSaper
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redneck_prm
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Какую странную нишу пытаются нащупать маркетологи мамкоделателей. Этакий дизайнер-монтажер с кучей денег (и при этом не на маке), которому еще и не пофигу, как выглядят кишки его рабочего инструмента.
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Сегодня выйдет графически улучшенная PC-версия Metro Exodus
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