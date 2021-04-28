В середине февраля 4A Games представила Metro Exodus Enhanced Edition, специальную версию, в которой максимально «прокачана» графически составляющая. Теперь авторы готовы назвать точную дату её релиза — 6 мая. Чтобы игроки сразу понимали, что разработчики не шутят, в системных требованиях в обязательном порядке присутствуют видеокарты с поддержкой технологии трассировки лучей, и запускать улучшенную версию «Исхода» на адаптере рангом ниже GeForce RTX 2060 девелоперы даже не советуют.

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Отметим, что в Metro Exodus Enhanced Edition используется трассировка лучей для освещения, теней и отражений, применены 4K-текстуры, а также внедрена поддержка «умного» сглаживания DLSS 2.0.

Все владельцы оригинальной Metro Exodus получат доступ к Enhanced Edition бесплатно, но помните: эта версия поставляется отдельно от первоначальной. Ниже можно ознакомиться с системными требованиями.

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На консолях Metro Exodus Enhanced Edition тоже выйдет, но позже: по плану, до конца текущего года.