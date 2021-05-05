Вчера вечером в Сети с подачи Blizzard появилась информация о том, что дополнение The Burning Crusade будет повторно выпущено — в составе World of Warcraft Classic — уже первого июня. Впоследствии Blizzard быстренько удалила соответствующую информацию из «лончера» Battle.net, но интернет, к сожалению или к счастью, всё помнит.

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Вскоре после утечки Activision Blizzard выступила с отчётом перед инвесторами по итогам первого квартала, в рамках которого компания уточнила, что World of Warcraft Burning Crusade Classic (артикль The в названии Classic-версии аддона утрачен намеренно) выйдет «в ближайшие месяцы».

Технически 1 июня укладывается в обозначенный срок, но нельзя исключать и того, что указанная дата была изменена.

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Стоит напомнить, что оригинальный аддон The Burning Crusade вышел в 2007 году и признан игроками одним из лучших контентных добавлений для World of Warcraft: ничего подобного впоследствии уже не выходило.