Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Blizzard раньше времени «засветила» дату выхода World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

Наверное.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Некоторые игроки заметили в Battle.net всплывающую рекламу, которая приглашает вернуться в битву с Пылающим легионом. Это ненавязчивое сообщение содержало в себе точную дату релиза World of Warcraft: The Burning Crusade Classic — 1 июня. Официального анонса со стороны Blizzard пока не последовало, а потом из программы запуска Battle.net пропало и это сообщение.

реклама

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Есть все основания предполагать, что разработчики раньше времени раскрыли информацию о дате релиза дополнения, это случалось с Blizzard и ранее. В случае же с The Burning Crusade Classic само построение фразы во всплывающем окошке не даёт понять, идёт ли речь о непосредственном обновлении или в игре откроется доступ к части нового контента.

Ждём официальных анонсов от Blizzard.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard world of warcraft the burning crusade classic
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Blizzard раньше времени «засветила» дату выхода World of Warcraft: The Burning Crusade Classic
+
Инсайдер: Авторы Gears of War работают над игрой по «Звёздным войнам»
+
Все события в новой Forza Horizon могут проходить в Мексике
1
Свыше 100 тысяч человек подписали петицию в поддержку сиквела Days Gone
1
Microsoft окончательно удалит Flash Player из Windows 10 в майском обновлении
4
В трейлере первого обновления Watch Dogs Legion показали контроль разума и новинки совместного режима
5

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 23
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 143
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
74
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
52
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
28
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
37
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
52
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
16
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
10
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
7
Новейшая iPadOS 14.6 Beta 2 - тест на iPad 7 (A2198) (2019)

Сейчас обсуждают

Fess 11fess11
18:39
Да пускай майнят на дисках. Если карту ещё можно как-то впарить, то диски будут умирать и впарить какому-нибудь лоху вряд ли удастся. На унитазах никакую валюту добывать не начнут? Говнокоины какие-н...
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
S4JK
18:38
> давайте разбираться До чего дошёл великий и могучий ... ... . Давать что-то для того, что разбирать себя на части. Если бы я не знал языка, я бы подумал, что на этом языке говорят какие-то нелогичн...
Выход Chia Coin на биржи провалился: монет нет, цена завышена в сотни раз, а торги стоят
LoL
18:38
Включи и проверь, никакой принципиальной разницы нет.
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
AngryBeer
18:31
Зато какой профит изготовителям жестких дисков. Это даст толчек к разработке более выносливых жестких дисков. Для обычных пользователей в будущем это очень хорошо.
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
Александр Филатов
18:31
А чем плохо то? И чем капитализм хорошо?
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
Fess 11fess11
18:30
Чувак, у тебя беда с башкой?
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
Miki_Sambrero
18:30
около 2010, или чуть раньше яху стоил дороже гугл...
Verizon продала весь медиабизнес, включая Yahoo и TechCrunch, за 5 млрд долларов
S4JK
18:30
С пере-майном =) Майнили, майнили и перемайнили. Как в фильме. "Пилите, Шура, пилите. Они -- золотые."
Выход Chia Coin на биржи провалился: монет нет, цена завышена в сотни раз, а торги стоят
S4JK
18:29
Оно успело продать слона. Если не написано, что оно успело продать, то, значит, оно продало слона. Л -- Логика.
Выход Chia Coin на биржи провалился: монет нет, цена завышена в сотни раз, а торги стоят
Влад Щетинин
18:29
Обновления безопасности и обновления версии прошивки это немного разные вещи
54 устройства Samsung получат прошивку One UI 3.5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем