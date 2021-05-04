Некоторые игроки заметили в Battle.net всплывающую рекламу, которая приглашает вернуться в битву с Пылающим легионом. Это ненавязчивое сообщение содержало в себе точную дату релиза World of Warcraft: The Burning Crusade Classic — 1 июня. Официального анонса со стороны Blizzard пока не последовало, а потом из программы запуска Battle.net пропало и это сообщение.

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Есть все основания предполагать, что разработчики раньше времени раскрыли информацию о дате релиза дополнения, это случалось с Blizzard и ранее. В случае же с The Burning Crusade Classic само построение фразы во всплывающем окошке не даёт понять, идёт ли речь о непосредственном обновлении или в игре откроется доступ к части нового контента.

Ждём официальных анонсов от Blizzard.