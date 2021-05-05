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Внезапный анонс Flashback 2 — продолжение легендарного платформера, выпущенного в 1992-м году

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Компания Microids неожиданно для всех анонсировала Flashback 2 — продолжение классической игры, вышедшей аж в 1992 году. Ни трейлера, ни каких-нибудь вменяемых деталей представлено не было — только подтверждение самого факта разработки.

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Оригинальную Flashback изначально выпустили на Amiga. Позже игру перенесли ещё на MS-DOS, 3DO, Sega Genesis, SNES и даже Nintendo Switch. Был даже маловразумительный и не особо хороший ремейк образца 2013 года, но эта давняя история.

Для тех, кому лень искать информацию в поисковиках, даём справку: действие Flashback происходит в 2142 году. На правах главного героя здесь числится Конрад Б. Харт, сотрудник Галактического бюро расследований. Он раскрывает заговор пришельцев, которые тщетно пытались маскироваться под простых людей. За такую дерзость Харта ловят и стирают ему память, но герой успевает бежать.

Осмелимся предположить, что первый трейлер Flashback 2 покажут уже в начале лета в рамках выставки E3 2021.

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