Компания Microids неожиданно для всех анонсировала Flashback 2 — продолжение классической игры, вышедшей аж в 1992 году. Ни трейлера, ни каких-нибудь вменяемых деталей представлено не было — только подтверждение самого факта разработки.

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Оригинальную Flashback изначально выпустили на Amiga. Позже игру перенесли ещё на MS-DOS, 3DO, Sega Genesis, SNES и даже Nintendo Switch. Был даже маловразумительный и не особо хороший ремейк образца 2013 года, но эта давняя история.

реклама Flashback 2 is in production and will launch in 2022 on consoles and PC. Stay tuned for more information.



Flashback 2 est en développement et sera disponible en 2022 sur consoles et PC. Plus d'informations prochainement ! pic.twitter.com/ZpV0XN3rUT — Microids (@Microids_off) May 4, 2021

Для тех, кому лень искать информацию в поисковиках, даём справку: действие Flashback происходит в 2142 году. На правах главного героя здесь числится Конрад Б. Харт, сотрудник Галактического бюро расследований. Он раскрывает заговор пришельцев, которые тщетно пытались маскироваться под простых людей. За такую дерзость Харта ловят и стирают ему память, но герой успевает бежать.

Осмелимся предположить, что первый трейлер Flashback 2 покажут уже в начале лета в рамках выставки E3 2021.