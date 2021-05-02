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Консольная эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox может продлиться всего три месяца

А релиз якобы в конце этого года. На это указывает утечка документов.
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В рамках продолжительного судебного разбирательства между Epic Games и Apple, в котором также приняла участие Microsoft, компании предоставляют суду различные затребованные им документы. А где документы в цифровом виде — там и их утечки. Как передаёт издание The Verge, в документах Microsoft удалось обнаружить несколько любопытных пунктов.

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Во-первых, компания планировала снизить комиссию в своих магазинах с 30 % до 12 %. В реальности план был частично выполнен: «побор» был снижен в PC-магазине, о чём Microsoft официально сообщила на днях в рамках планов по поддержке PC-гейминга.

Во-вторых, из документации следует, что S.T.A.L.K.E.R. 2, которая ранее была заявлена как консольный эксклюзив для Xbox, пробудет в этом статусе всего три месяца. И в-третьих, релиз долгожданного сиквела культовой игры обозначен как запланированный на четвёртый квартал этого года. Календарного или финансового — не уточняется.

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Документация датирована январём текущего года, поэтому трудно сказать, насколько изложенная в ней информация актуальна. Что касается S.T.A.L.K.E.R. 2, то разработчики обещают в этом году устроить премьеру игрового процесса; рискнём предположить, что это произойдёт в рамках презентации Xbox на E3 2021. Сама выставка пройдёт с 12 по 15 июня.

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Теги

gsc game world s.t.a.l.k.e.r. 2
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