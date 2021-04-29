В рамках поддержки PC-гейминга Microsoft снизит комиссию в своём магазине с 30 % до 12 %
Казалось бы, всего пару часов назад мы опубликовали заметку, посвящённую опросу участников GDC 2021, из которой следовало, что PC сохраняет свою позицию наиболее востребованной платформы среди разработчиков игр, как игровое подразделение Microsoft поделилось своим видением развития PC-гейминга.
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По словам руководителя Xbox Game Studios Мэтта Бути, PC-гейминг необходимо развивать, и Microsoft уже предпринимает самые основательные шаги в этом направлении. Так, в запланированной к релизу в этом году Halo Infinite будет доступен кроссплей между PC и консолями Xbox, а сама игра создаётся с расчётом на особенности управления на компьютерах, обладает поддержкой мониторов с самым разнообразным соотношением сторон, включая ультраширокие форматы, и поддерживает продвинутые графические настройки.
Компания также планирует повысить функциональное наполнение своих PC-сервисов и улучшить их работоспособность. Наконец, с первого августа Microsoft снижает комиссию в Microsoft Store с 30 % до 12 %. Проще говоря, до уровня Epic Games Store. По мнению Бути, один только этот шаг способен значительно увеличить количество представленных на полках магазина игр.
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