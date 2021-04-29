Total War Rome Remastered уже доступна для прохождения, оценки пока удручают
Как и было обещано, сегодня, буквально несколько минут назад, состоялся релиз Total War Rome Remastered — графически и технически улучшенной версии культовой глобальной стратегии. Пользовательских обзоров на «новинку» пока нет, поэтому говорить о её принятии/непринятии сообществом пока преждевременно.
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Напомним, что в Total War Rome Remastered представлены более детализированные модели юнитов, улучшенные погодные эффекты и поддержка современных мониторов с соответствующими соотношениями сторон. Оригинальная игра, как-никак, выходила в далёком 2004-м.
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С системными требованиями можно ознакомиться здесь.
Обновлено: спустя пару часов у игры появились первые пользовательские рецензии, судя по которым, ремастер культовой игры оказался неважнецким. Игроки жалуются на плохо подобранные шрифты, изменённый в худшую сторону интерфейс, испорченный угол классической камеры, а также на излишне яркую карту и в целом «цветастость» обновлённой версии. На момент написания данных строк средний пользовательский рейтинг Total War Rome Remastered в Steam составлял всего 62 %.
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