Системные требования Total War Rome Remastered оказались максимально щадящими
Вслед за стартом предварительной загрузки Total War Rome Remastered разработчики обновлённой версии культовой стратегии опубликовали и её официальные системные требования. Они оказались настолько щадящими, что публиковать их в 2021 году даже нет большого смысла. Сами посудите.
реклама
Минимальные требования (низкие настройки качества, разрешение 1080p, 30 кадров в секунду):
- процессор: Intel серии Core i3 или AMD серии FX-4000;
- 6 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GTX 600 Series или AMD Radeon HD 7000 Series или Intel UHD 620;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10 (версии 1809).
Рекомендованные требования (высокие настройки качества, разрешение 1080p, 60 кадров в секунду). Они же являются минимальными для игры с опциональным набором текстур высокого разрешения:
- процессор: Intel Core i5-4570 или AMD Ryzen 5 1600;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 290;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10 (версии 20H2).
реклама
Релиз Total War Rome Remastered состоится уже завтра, 29 апреля.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила