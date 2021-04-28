Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Системные требования Total War Rome Remastered оказались максимально щадящими

Видимо, совсем уж на красивую графику лучше не рассчитывать.
1
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Вслед за стартом предварительной загрузки Total War Rome Remastered разработчики обновлённой версии культовой стратегии опубликовали и её официальные системные требования. Они оказались настолько щадящими, что публиковать их в 2021 году даже нет большого смысла. Сами посудите.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Минимальные требования (низкие настройки качества, разрешение 1080p, 30 кадров в секунду):

  • процессор: Intel серии Core i3 или AMD серии FX-4000;
  • 6 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GTX 600 Series или AMD Radeon HD 7000 Series или Intel UHD 620;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 (версии 1809).

Рекомендованные требования (высокие настройки качества, разрешение 1080p, 60 кадров в секунду). Они же являются минимальными для игры с опциональным набором текстур высокого разрешения:

  • процессор: Intel Core i5-4570 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 290;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 (версии 20H2).

реклама

Релиз Total War Rome Remastered состоится уже завтра, 29 апреля.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

creative assembly total war rome remastered
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

«Сбер» собирается стать полноценным участником рынка видеоигр
+
Для Cyberpunk 2077 вышел небольшой патч 1.22, улучшающий производительность на PC и консолях
4
Системные требования Total War Rome Remastered оказались максимально щадящими
1
Перспективный кооперативный шутер GTFO получит обновление с пугающим контентом
1
Ежемесячная активная аудитория Minecraft приближается к 140 миллионам игроков
+
Инсайдер: анонс новой Battlefield состоится уже через два дня
6
Авторы Outriders приобрели ещё одну студию — монреальский коллектив Game On
+
Naughty Dog уже потихоньку прорабатывает сюжет следующей The Last of Us
6

Интересные материалы

Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 131
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 105
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 21
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 33
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ищу лучший игровой процессор весной 2021
95
Измеряю потребление электричества у четырех моих ПК — AMD преподносит неприятный сюрприз
115
Тест разных антивирусов на способность обнаружения вируса-шифровальщика WANNACASH и его удаления
44
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
9
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Майская распродажа – Windows 10 Pro за $7.70 и скидки на ПО до 58%
Большой обзор маленькой Rocket League
+

Сейчас обсуждают

Lamerusha Lat
16:19
Будут.
Инсайдер: анонс новой Battlefield состоится уже через два дня
Lamerusha Lat
16:18
Если найдут в себе силы и подсчитают количество говна, выброшенного в окружающую среду при изготовлении электромобилей и аккумов, бензин и дизель покажутся сверхчистым топливом.
Нью-Йорк приблизился к запрету продаж автомобилей с не нулевыми выбросами в 2035 году
DOaG
16:17
Не все, я юн душой
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
DOaG
16:15
Это называется социализм. У нас страна может вырваться вперёд только на его базе. В рамках классической системы капитализма нас ждёт роль нищей помойки и источника дешёвого сырья. Скорее всего, ещё и ...
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
Renegade1979
16:15
Фанфары в рекламе марша сходу напомнили что-то такое... )) под такую музыку хорошо Медведчуку морду бить еслишо https://www.youtube.com/watch?v=dnCc4njgmFQ
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
Jaster
16:14
слова такие запретили в смысле?
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
Сергей Кожушко
16:13
1650S за 16500??? ДАЙТЕ ДВЕ!!!!!
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
Lamerusha Lat
16:12
Сколько заработали на этом узкоглазые жадюги, можно только догадываться.
Покрытая 24-каратным золотом приставка Nintendo Wii стоит $300000
VRoman
16:12
Штат очень маленький. В Нью Йорке нет глубинки. Те что за городом живут всё равно на электричках в город ездят, а не на машинах. Нью Йорк практически единственный штат где большинство населения не име...
Нью-Йорк приблизился к запрету продаж автомобилей с не нулевыми выбросами в 2035 году
avc119
16:12
"Старению подвергся так же и корпус МКС, уже были случаи нарушения герметичности. Были найдены трещины в обшивке, которые были загерметизированы, но незначительная утечка воздуха продолжается, и по се...
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем