Как и было обещано, сегодня, буквально несколько минут назад, состоялся релиз Total War Rome Remastered — графически и технически улучшенной версии культовой глобальной стратегии. Пользовательских обзоров на «новинку» пока нет, поэтому говорить о её принятии/непринятии сообществом пока преждевременно.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Напомним, что в Total War Rome Remastered представлены более детализированные модели юнитов, улучшенные погодные эффекты и поддержка современных мониторов с соответствующими соотношениями сторон. Оригинальная игра, как-никак, выходила в далёком 2004-м.

реклама

С системными требованиями можно ознакомиться здесь.