Конференция разработчиков игр (GDC) в этом году пройдёт с 19 по 23 июля, однако организаторы мероприятия уже вовсю готовятся и даже проводят среди участников любопытные и полезные для широкой общественности опросы. Из них, например, становится известно, что наиболее популярной платформой среди разработчиков является персональный компьютер (далее PC).

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Согласно опросу, 58 % участников GDC 2021 считают PC наиболее привлекательной для себя платформой. На втором месте по популярности с 44 % находится PlayStation 5, а на третьем с 38 %, как ни странно, Nintendo Switch. Под современные консоли Xbox Series X|S проекты создают 30 % респондентов, а устройства виртуальной реальности и мобильные платформы под управлением Android и iOS каждые удерживают по 27 %.

Важно помнить, что многие игры появляются сразу на нескольких платформах, поэтому суммарно проценты и выходят далеко за сотню.

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Также, согласно опросу, 58 % разработчиков прямо сейчас создают проекты, среди целевых платформ для которого значится PC. Игры для PlayStation 5 и Xbox Series разрабатывают лишь 27 % и 24 % респондентов соответственно. Куда более приоритетным для себя направлением разработчики считают мобильный сектор: на долю iOS и Android приходится 32 % и 31 % разрабатываемых сейчас игр. Примерно таким же образом обстоят дела и с планами разработчиков: в основном они отдают предпочтение PC и мобильным платформам.

Подавляющее большинство (97 %) разработчиков считают, что 30-процентный «побор» в сервисах цифровой дистрибуции не обоснован. 63 % респондентов полагают, что адекватным является «налог» в размере от 5 % до 20 %, но не больше.